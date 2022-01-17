Böylesi ilk kez görüldü! Koronavirüse yakalanan annenin sütünün rengi şaşkınlık yarattı

İngiltere’de hayatını devam ettiren Ashmiry isimli bir anne ve bebeği koronavirüs oldu. Burun akıntısı, halsizlik ve ağrı semptomları nedeniyle test yaptıran anne, yeni doğum yaptığı için emzirme dönemindeydi. Hastalığa yakalandıktan sonra sütünün yeşil renge döndüğünü fark eden kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doktora başvuran kadın anne sütündeki antikor düzeyini öğrendiğinde bebeğini emzirmeye devam etmeye karar verdi. Koyu yeşil renkli sütünü önce kendisi içti, ardından ise bebeğini emzirdi.

“ETKİLİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM”

Koronavirüsü ağır geçirmediklerini dile getiren Ashmiry, başına gelenlerde anne sütünün etkili olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ashmiry, “Sütümün yeşil aktığını gördükten sonra çok şaşırdım. O dönem çok hastaydım ve bu sütün bana iyi geleceğini düşündüm. Sütü içmeye karar verdim ve onu tükettim. Şimdi iyi durumdayım, sütün iyi gelip gelmediğini ise bilmiyorum" dedi.



