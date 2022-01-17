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Böylesi ilk kez görüldü! Koronavirüse yakalanan annenin sütünün rengi şaşkınlık yarattı

17.01.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Ashmiry isimli bir kadın, bebeği ve kendisinin koronavirüse yakalandığını söyledi. Testleri pozitif çıkan anne bebeğini emzirme sürecinde olduğu için sütünün rengini görünce şaşkınlık yaşadı. Koyu yeşil renge dönen anne sütünü sosyal medya hesabından paylaşan Ashmiry, bebeğinin sağlığından endişe ettiği için önce kendisi içtiği sütü sonrasında bebeğine içirdiğini söyledi.

Böylesi ilk kez görüldü! Koronavirüse yakalanan annenin sütünün rengi şaşkınlık yarattı

İngiltere’de hayatını devam ettiren Ashmiry isimli bir anne ve bebeği koronavirüs oldu. Burun akıntısı, halsizlik ve ağrı semptomları nedeniyle test yaptıran anne, yeni doğum yaptığı için emzirme dönemindeydi. Hastalığa yakalandıktan sonra sütünün yeşil renge döndüğünü fark eden kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doktora başvuran kadın anne sütündeki antikor düzeyini öğrendiğinde bebeğini emzirmeye devam etmeye karar verdi. Koyu yeşil renkli sütünü önce kendisi içti, ardından ise bebeğini emzirdi.

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“ETKİLİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM”

anne sütü

Koronavirüsü ağır geçirmediklerini dile getiren Ashmiry, başına gelenlerde anne sütünün etkili olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ashmiry, “Sütümün yeşil aktığını gördükten sonra çok şaşırdım. O dönem çok hastaydım ve bu sütün bana iyi geleceğini düşündüm. Sütü içmeye karar verdim ve onu tükettim. Şimdi iyi durumdayım, sütün iyi gelip gelmediğini ise bilmiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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