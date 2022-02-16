Anne sütünü satarak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattı

TikTok hesabından yayınladığı videoda, sütünü satarak gelir elde ettiğini söyleyen Mila De'brito fikri sosyal medyadan gelen yoğun talepler üzerine oluşturduğunu açıkladı. Kısa bir süre önce doğum yapan genç kadın, sosyal medyadan sütünün çok olduğunu ve çocuğuna fazla geldiğini ifade etti. Bunun üzerine kadının videosuna adeta yorum yağdı. Yorumlarda anne sütünün besleyici değerine dikkat çekerek sütü satın almak isteyenlerin sayısı Mila De’braito’u yeni bir iş koluna itti.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ TOPLADI

Bebeğine yetecek kadar sütü olduğunu ve fazlasını ticari olarak kullanmanın kendisine gelir kapısı sağladığını ifade eden Mila De’braito sosyal medyadan tepki topladı. Kimi kullanıcılar genç kadının fazla sütünü çocuklara bağışlaması gerektiğini belirtti, Kimileri ise bu durumu hijyenik bulmadıklarını söyledi.



