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Anne sütünü satarak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattı

16.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mila De’braito isimli bir kadın anne sütünü satarak gelir elde ettiğini dile getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Müşterilerinin özellikle anne sütünün kas gelişimi için etkili olduğunu düşünerek vücut geliştirme sporuyla ilgilenen kişilerden oluştuğunu belirten De’braito, son videosuyla TikTok’ta popüler olmayı başardı. Anne sütünü 10 bin sterline sattığını anlatan genç kadının geliri yaklaşık olarak 183 bin 466 TL olarak ifade edildi.

Anne sütünü satarak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattı

TikTok hesabından yayınladığı videoda, sütünü satarak gelir elde ettiğini söyleyen Mila De'brito fikri sosyal medyadan gelen yoğun talepler üzerine oluşturduğunu açıkladı. Kısa bir süre önce doğum yapan genç kadın, sosyal medyadan sütünün çok olduğunu ve çocuğuna fazla geldiğini ifade etti. Bunun üzerine kadının videosuna adeta yorum yağdı. Yorumlarda anne sütünün besleyici değerine dikkat çekerek sütü satın almak isteyenlerin sayısı Mila De’braito’u yeni bir iş koluna itti.

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ TOPLADI

KAPAK2

Bebeğine yetecek kadar sütü olduğunu ve fazlasını ticari olarak kullanmanın kendisine gelir kapısı sağladığını ifade eden Mila De’braito sosyal medyadan tepki topladı. Kimi kullanıcılar genç kadının fazla sütünü çocuklara bağışlaması gerektiğini belirtti, Kimileri ise bu durumu hijyenik bulmadıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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