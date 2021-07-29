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Anne ve kızının arasındaki yaş farkı TikTok kullanıcılarını şaşırttı! Birbirlerine çok benzeyen ikili fenomen oldu

29.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcı Lele Rocket, sosyal medya hesabından annesiyle olan bir videosunu paylaştıktan sonra popüler hale geldi. Annesinin kendisine 15 yaşındayken hamile kaldığını söyleyen Rocket’in videosu kısa sürede 1.1 milyon kez izlendi.

Anne ve kızının arasındaki yaş farkı TikTok kullanıcılarını şaşırttı! Birbirlerine çok benzeyen ikili fenomen oldu

Annesi ile benzerliklerinin insanları şaşırttığını ifade eden TikTok kullancısı Lele Rocket, takipçilerinin fikrini sormak için bir video yayınladı. 30 yaşındaki annesiyle yaptığı paylaşımın altına “Herkes ikiz olup olmadığımızı soruyor” yorumunu ekleyen Rocket’in gönderisine yüzlerce kişi yorum yaptı. Anne ve kızın arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çeken kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirmeyi ihmal etmedi.

anne

Annesinin henüz 15, babasının ise 16 yaşındayken çocuk sahibi olduklarını dile getiren Rocket’e sert eleştirilerde geldi. Anne ve babasının 30 yıldır hala beraber olduklarının altını çizen Rocket, genç yaşta ebeveyn olmanın güzel yanlarından söz etti.

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sosyal medya tiktok
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