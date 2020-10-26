Annem filmi konusu nedir? Annem filmi oyuncuları kimlerdir? Annem filmi ne zaman çekildi? İşte Annem filmi...

Yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstelendiği Annem filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturdu. Annem filminin senaryosu ise Ayşe Balıbey Tanıl, Evren Erdoğan ve Bener Karaçor’un kaleminden çıktı. 2019 yılında çekimleri tamamlanarak vizyona giren filmin müziklerinde ise Candan Erçetin’in sesi izleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in paylaştığı Annem filminin oyuncu kadrosunda usta isimler boy gösterdi. Oyunculuk performansıyla gözleri dolduran Annem filmi konusu ile de merak uyandırmayı başardı. İşte Annem filminin detayları...

ANNEM KONUSU

Annem filmi konusu temel olarak bir anne-kız hikayesini anlatıyor. Büyüdüğü köyde okuma tutkusuyla bilinen Nazlı (Özge Gürel) yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayal ettiği hayata kavuşur. Bu zorlu yolda Nazlı’nın en büyük destekçisi annesidir. Ancak Nazlı yolculuğunun en başında annesinin yardımlarını yanlış yorumlar ve ondan utanarak uzaklaşır. Nazlı’nın en büyük hayali ise İstanbul’da üniversite okumaktır. Babasının tüm itirazlarına karşın annesinin yardımıyla Nazlı, üniversiteye gider. İstanbul’da tek başına ayaklarının üzerinde duran Nazlı, kariyerinde önemli bir noktaya gelir. Aşık olduğu adamla evlenen Nazlı anne olmaya gün sayarken hayatının en büyük kabusunu yaşar. Nazlı yaşadığı travmadan sonra köyüne geri döner ve fedakarlıklarını yeni anladığı annesiyle tekrardan bağ kurmanın yollarını arar.