Annemle dağdan kekik toplatıp satardık! Taha Duymaz Armağan Çağlayan'a konuk oldu

Taha Duymaz Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni'ye konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Taha Duymaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Geçirdiği estetik operasyonlarla son dönemlerde sıkça karşımıza çıkan Taha'nın zorlu yaşam mücadelesi izleyenleri duygulandırdı.

ANNEMLE DAĞDAN KEKİK TOPLATIP SATARDIK!

Taha Duymaz çok zorlu şartlarda yaşadıklarını ve para kazanmak için çeşitli yollar denediğini söylüyor. Annesi ile birlikte dağa çıkıp kekik toplayan sonra da onları satarak evin geçimini sağladıklarını söyleyen Taha Duymaz on iki kardeşten on birincisi. Tek başına para kazanmaya civciv satarak başlayan Taha, abilerinin hala çalışmadığını ve kendisinin onlara baktığını söylüyor.

Youtube'da yemek videoları paylaşarak geçimini sağlayan Taha en başta evdeki malzemelerle, imkansızlıklarla yaptığı yemekleri paylaşıyordu. Taha duymaz şu anda uymaz bir yemeğin malzemelerine 300-400 TL verdiğini söylüyor.

ESTETİKLERİNE HİÇ PARA ÖDEMEMİŞ

Fenomen Taha Duymaz yaptırdığı burun ve kulak estetiği ameliyatlarıyla bambaşka birine dönüşmüştü. Sosyal mecralarda değişimi günlerce konuşulan Taha, geçirdiği operasyonlara bir arkadaşının vesile olduğunu ve hiç ücret ödemediğini söyledi.

Herkesin nasıl mutluysa öyle yaşamasını istediğini söyleyen genç yemek fenomeni, şu anki haliyle gayet mutlu olduğunu söylüyor.

18 yaşına kadar arabanın yanından dahi geçemeyen Taha bu sorunu yenebilmek için psikolojik tedavi görmüş. Sosyal medya hayatı bir gün biterse tekrar kekik toplayacağını belirten Taha Duymaz, yine ailesini geçindirmeyi düşünüyor.



