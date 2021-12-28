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Annesi tarafından terk edilen eşek, insanların yanında yaşadıkça kendisini köpek zannetmeye başladı

28.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahilde yaptığı bir gezinti sırasında açlıktan ölmek üzere olan eşeği fark eden John Nuttall, onu sahiplendi ve biberonla beslemeye başladı. Annesi tarafından terk edilen ve Kye ismi verilen eşek, günün büyük bir bölümünü köpeklerle oyun oynayarak geçiriyor. Sevimli eşek kendisini bir köpek zannediyor.

Annesi tarafından terk edilen eşek, insanların yanında yaşadıkça kendisini köpek zannetmeye başladı

Lincolnshire'daki Skegness sahilinde gezinti yaptığı sırada sahipsiz küçük bir eşek fark eden John Nuttall, onun haline üzüldü ve sahiplenmeye karar verdi. John Nuttall, Kye'nin kendisine oldukça bağlı hale geldiğini ve yanından ayrılmaya isteksiz olduğunu söyledi. John komşusu ve köpek uzmanı Gražina Pervenis'in yardımıyla Kye’i biberonla beslemeye başladı. Nuttall, “Bir arkadaşımla onu evime götürdük. Bana alışana kadar ona evde bebek gibi baktım. Altına bez sardım ve iki saatte bir biberonla besledim” dedi.

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“İNSANLARIN ETRAFINDA OLMAYI SEVİYOR”

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Çiftliğinde yaklaşık 70 ata baktığını ifade eden Nuttall, Kye’in diğer hayvan türlerinden farklı olarak oldukça sosyal olduğunu söyledi. Nuttall, “Bütün gün köpeklerle oynuyor ve beni takip ediyor. İnsanların etrafında olmaktan ve onların ilgisini çekmekten hoşlanıyor. Kendisini köpek zannediyor” diye konuştu.

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