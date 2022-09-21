Annesi ve babası Kral ile Kraliçe ama onu kimse tanımıyor! Kardeşine seslendi: ''İkimiz de kraliyet ailesinin kara koyunlarıyız''

Kral Charles ve Camilla Parker Bowles'un ilişkisi, Prens'in Prenses Diana'yla evli olduğu dönemde de sürdüğü sık sık basındaki haberlerde yerini almıştı. Dorante-Day bu aşkın meyvesi olarak doğduğunu iddia ederek geçtiğimiz günlerde onlarca yıllık araştırmadan sonra gerçek ebeveynlerinin kim olduğunu anladığını ve hatta DNA testi yapmazlarsa kraliyet ailesini, kendilerine karşı yasal işlem başlatmakla tehdit ettiğini söylemişti. Şimdi ise, zaten bir "bağ" hissettiği iddia edilen üvey kardeşi Harry ile tanışma arzusu hakkında konuştu.

ORTAK NOKTALARI OLACAĞINA İNANIYOR

7NEWS.com.au'ya "Harry ve benim çok fazla ortak noktamız olduğunu düşünüyorum" diyen Dorante-Day, sadece Harry ve kendisinin değil, eşi Elvianna ve Meghan'ın da birçok ortak noktası olacağına inandığını belirtti ve ikiliyle tanışmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

''AİLENİN KARA KOYUNLARIYIZ''

Dorante-Day, Sussex Dükü'nün Kraliyet Ailesinin tam teşekküllü bir üyesi olarak kabul edilme mücadelesini anlayabildiğini açıkladı. Dokuz çocuk babası, "İkimiz de kraliyet ailesinin kara koyunlarıyız" dedi. Harry'nin de kendisinin durumunu anlayacağına inandığını belirten adam, ''Onun da benim gibi Charles ile görülecek bir davası var'' diye konuştu.

