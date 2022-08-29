Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Annesini ikinci kez ölümün kıyısından aldı! 10 yaşındaki çocuk havuzda nöbet geçiren annesini boğulmaktan kurtardı

Annesini ikinci kez ölümün kıyısından aldı! 10 yaşındaki çocuk havuzda nöbet geçiren annesini boğulmaktan kurtardı

29.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma kentinde yaşayan Gavin Keeney isimli 10 yaşındaki çocuk bir kahramanlık hikayesine imza attı. Annesinin havuda nöbet geçirdiğini ve boğulmak üzere olduğunu fark eden çocuk havuza atlayıp annesini kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Annesini ikinci kez ölümün kıyısından aldı! 10 yaşındaki çocuk havuzda nöbet geçiren annesini boğulmaktan kurtardı

Güvenlik kamerası görüntüleri, 10 yaşındaki bir çocuğun, evlerinin yüzme havuzunda nöbet geçiren annesi Lori’yi boğulmaktan kurtardığı inanılmaz anı kaydetti. Daily Mirror'ın haberine göre Gavin, annesinin evlerinin havuzunda yüzerken nöbet geçirdiğini gördü ve hızla merdivenden suya atlayarak annesini boğulmaktan kurtardı. Dedesi ikilinin yardımına gelene kadar çocuk annesinin kafasını suyun yüzeyinde tutmayı başarırken bir yandan da Lori’yi havuzdan dışarı çıkartmaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Acımadan köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Cansız bedeninin yanına uzanıp bir de poz verdiAcımadan köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Cansız bedeninin yanına uzanıp bir de poz verdi

İKİNCİ KEZ KURTARDI

2

Daha önce Gavin’in annesi Lori’yi yemek yerken boğulmak üzere olduğu sırada ambulansa haber vererek kurtarmıştı. Kendisini ikinci kez ölümün kıyısından alan oğluna sosyal medyadan teşekkür eden anne o anları, “Yardım istemeyecek kadar kötü bir durumdaydım. Gavin beni gördü ve hiç düşünmeden suya atladı. Yan evde oturan babam köpeklerin havlamasını duyup yanımıza gelene kadar başımı suyun üstünde tuttu. Şimdi iyiyim. Bunu yazdığıma inanamıyorum. Küçük kahramanım” ifadeleriyle anlattı.

3

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin sonrasında kullanıcılar 10 yaşındaki çocuğu kahramanlığından dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aferin, bu genç adam stresle harika bir şekilde başa çıktı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben olsam bu kadar soğukkanlı olamazdım” yorumunu ekledi.

Aile su parkı için seçtiği mayo uygunsuz bulunca tepki çekti! “Yanında aileler ve çocuklar var”Aile su parkı için seçtiği mayo uygunsuz bulunca tepki çekti! “Yanında aileler ve çocuklar var”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...
Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldıSatın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı
Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...
Anahtar Kelimeler:
havuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi...

Fantezinin sonu kabus oldu! Anüsüne sıkışan o şeyi...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Göğüslerinin arasına sıkıştırdı! Pozu binlerce dolar kazandırdı

Göğüslerinin arasına sıkıştırdı! Pozu binlerce dolar kazandırdı

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.