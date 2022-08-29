Annesini ikinci kez ölümün kıyısından aldı! 10 yaşındaki çocuk havuzda nöbet geçiren annesini boğulmaktan kurtardı

Güvenlik kamerası görüntüleri, 10 yaşındaki bir çocuğun, evlerinin yüzme havuzunda nöbet geçiren annesi Lori’yi boğulmaktan kurtardığı inanılmaz anı kaydetti. Daily Mirror'ın haberine göre Gavin, annesinin evlerinin havuzunda yüzerken nöbet geçirdiğini gördü ve hızla merdivenden suya atlayarak annesini boğulmaktan kurtardı. Dedesi ikilinin yardımına gelene kadar çocuk annesinin kafasını suyun yüzeyinde tutmayı başarırken bir yandan da Lori’yi havuzdan dışarı çıkartmaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİNCİ KEZ KURTARDI

Daha önce Gavin’in annesi Lori’yi yemek yerken boğulmak üzere olduğu sırada ambulansa haber vererek kurtarmıştı. Kendisini ikinci kez ölümün kıyısından alan oğluna sosyal medyadan teşekkür eden anne o anları, “Yardım istemeyecek kadar kötü bir durumdaydım. Gavin beni gördü ve hiç düşünmeden suya atladı. Yan evde oturan babam köpeklerin havlamasını duyup yanımıza gelene kadar başımı suyun üstünde tuttu. Şimdi iyiyim. Bunu yazdığıma inanamıyorum. Küçük kahramanım” ifadeleriyle anlattı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin sonrasında kullanıcılar 10 yaşındaki çocuğu kahramanlığından dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aferin, bu genç adam stresle harika bir şekilde başa çıktı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben olsam bu kadar soğukkanlı olamazdım” yorumunu ekledi.



