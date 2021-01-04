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Annesini kaybeden Suna Yıldızoğlu: Annem, canım annem...

04.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Annesini kaybeden Suna Yıldızoğlu: Annem, canım annem...

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden oyuncu Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Son olarak SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Olga karakterini canlandıran oyuncu Suna Yıldızoğlu, Instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla takipçilerini duygulandırdı.

Geçtiğimiz günlerde anne acısıyla sarsılan Yıldızoğlu, yaptığı bir paylaşımla annesini andı.

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65 yaşındaki oyuncu, annesiyle birlikte çekildiği bu kareyi "Annem, canım annem... Bir hafta önce bizden ayrıldı. Bu fotoğrafa bugün ilk defa bakabiliyorum" notuyla yayınladı.

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Usta oyuncu, vefat haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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