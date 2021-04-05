Anokreksiya ile mücadele eden Lara Rebecca’nın hayatı sosyal medyada gündem oldu

Lara Rebecca’nın çocukluğu aslında hemen hemen herkes gibi sıradan bir şekilde geçti. Sosyal anlamda oldukça girişken ve aktif olan Rebecca, her çocuk gibi sokakta oynamayı, aktiviteleri ve eğlenceyi çok seviyordu. Ancak ergenlik döneminde özgüveni giderek azalmaya başladı ve içine kapanık bir hale geldi. Kendi vücudunda sürekli kusur arıyor ve bir türlü mutlu olamıyordu. Arkadaşlarının önerdiği diyetleri deneyerek aslında o hayalindeki kusursuz vücuda ulaşmaya çalıştı. Ancak bu süreç bir noktadan sonra yemeğe karşı olumsuz bir tutuma dönüştü.

Lara, sürekli tartılmayı ve kalori saymayı takıntı haline getirdi. Bu takıntı zamanla kontrolden tamamen çıktı. Lara, kilo verdikçe sağlığını ve gücünü de hızlıca kaybetmeye başladı. Kendisini arkadaşlarından ve sosyal çevresinden tamamen soyutlayarak ağır bir depresyona girdi. Bu depresyon esnasında kalori sayımı öğün atlamaya dönüştü. Son noktada ise yediği her bir ısırığı yakmak için ağır egzersizler yapmaya başladı. Sonunda anokresiya nervoza hastası olduğunu kabul etti ve profesyonel yardım almak için bir kliniğe sevk edildi.