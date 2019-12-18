Antalya'da 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası başladı! 'Başımı duvara vura vura ağladım'

Antalya’da yaşayan ve bir iş yerinde hizmetli olarak çalışan M.G.’nin 16 yaşındaki kızı Y.G, iddiaya göre bir yıl önce aynı mahalledeki 7 kişinin belirli aralıklarla cinsel istismarına uğradı. İddiaya göre küçük kız, şüphelilerin baskı ve tehditleri karşısında uğradığı cinsel istismarı kimseye anlatamadı. Yaklaşık 3 ay önce kızının eve dönmemesi üzerine şüphelenen anne, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polislerle birlikte aramalara katılan anne kızını, bir parkta bitkin ve yorgun şekilde buldu. Küçük kızın her şeyi anlatması üzerine anne savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturmasında olayı aynı bölgeden 7 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler hakkında farklı mahkemelerde dava açıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklardan İ.K. hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık İ.K., mağdurun annesi müşteki M.G. ve taraf avukatları katıldı. Mağdur Y.G’nin ifadesi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlendi.

"ANNEM, 'KIZIM SANA EMANET' DERDİ"

İ.K. ile geçtiğimiz sene bir başka arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyleyen Y.G., İ.K’nin kendisine, ‘abim abim’ diyerek hitap ettiğini ve bu şekilde yaklaştığını savunarak, “İlk

tecavüzünü bir arkadaşının evinde gerçekleştirdi. Çıplak fotoğraflarımı çekti. Bu tecavüzler yaklaşık 10 kez sürdü. Bu kişiyi annem de tanırdı. Hatta ona ‘kızım sana emanet’ derdi. Ben de böylece güvendim” dedi.