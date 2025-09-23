YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü...

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesi’nde hayata geçirdiği sulama projesi, tarımsal üretime yeniden can verdi. “Yerelden Kalkınma” hedefi doğrultusunda üreticiye aronya ve böğürtlen fidesi desteği sağlayan belediye, bölgedeki kuru tarımı meyve ve aromatik bitki üretimine dönüştürdü.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Yerelden Kalkınma' hedefi doğrultusunda üretime ve üreticiye sağladığı destekler meyvesini veriyor.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü... 1

Korkuteli'nin Beğiş Mahallesi'nde hayata geçirilen "Beğiş Susuzu Sulama Projesi" ile bölge halkı kuru tarımdan meyve, yeşil ve aromatik bitki üretimine yöneldi.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü... 2

Büyükşehir Belediyesi'nden aronya ve böğürtlen hibesi alan üreticilerin bu yıl ki hasadı yüzleri güldürdü.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü... 3

"ELDE EDİLEN ÜRETİMDEN MEMNUNUZ"

Ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik etmek amacıyla üreticilerle buluşturulan aronyanın hasadı gerçekleştirildi.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü... 4

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, sulama suyu projesiyle üretimin arttığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda Beğiş Mahallesi'nde üreticilerimize 450 adet aronya ve 300 adet böğürtlen hibesini gerçekleştirmiştik. Beğiş Susuzu'na suyun gelmesi ile birlikte üreticilerimize verdiğimiz aronyalar çok güzel meyve oluşturdu. Elde edilen üretimden memnunuz" dedi.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü... 5

"VERİM BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK"

Üretici Semra Akan ise Büyükşehir Belediyesi'nden hem böğürtlen hem de aronya fidanı hibesi aldığını ifade ederek, "İki yıldır aronya yetiştiriyorum. Böğürtlenlerimizin hasadını gerçekleştirdik. Yaşına göre böğürtlenden de iyi bir verim aldık ama aronyalarımız daha verimli. Fidan başına yaklaşık 1 kilogram kadar meyve alacağız. Bölgeye suyun da gelmesiyle birlikte bahçemizde damlama sulama sistemine geçtik. Gayet bereketli ve beklediğimizden fazla bir verim verdi. Hasat sonrası elde edilen mahsul ile dondurma işletmemde bu meyvenin dondurmasını üreteceğiz" dedi.

Antalya’da aronya ve böğürtlen hasadı bereketi yüzleri güldürdü... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamsi bereketi yüzleri güldürdü...Hamsi bereketi yüzleri güldürdü...
MasterChef tantuni tarifiMasterChef tantuni tarifi

Anahtar Kelimeler:
böğürtlen antalya Aronya meyvesi aronya hasat aronya faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.