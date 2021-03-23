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  4. Antalya'da büyük gerginlik! Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Antalya'da büyük gerginlik! Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

23.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da markete giden 13 yaşındaki kızın taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Mahallelinin tepki gösterdiği şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da büyük gerginlik! Küçük kıza taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde meydana geldi.

KÜÇÜK KIZIN BABASI MARKETE KOŞTU

13 yaşındaki kız çocuğu, mahallede bulunan markete alışveriş yapmak için geldi. O sırada marketin önünde bulunan yaşlı adam iddiaya göre kızı kenara çekerek öpmeye başladı. Küçük kızın babası durumu uzaktan görerek markete koştu.

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ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen adam markete saklanırken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, marketin önünde oluşan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Küçük kız ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs polisin güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere vatandaşların tepkileri ve market önünde oluşan kalabalık yansıdı. Mahalleli, kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa “Allah belanı versin, beter ol” diye bağırarak tepki gösterdi. (İHA)

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antalya taciz

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