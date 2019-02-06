Antalya'da 'İnsanlık bitmiş' dedirten fotoğraf

Antalya'da Muratpaşa Cami karşısındaki 5 katlı binanın çatısının korkuluk demirlerinin üzerindeki genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis isminin H.Ş. (27) olduğu öğrenilen gencin yanına çıktı.

Bir süre genci ikna etmeye çalışan polis başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Zaman zaman çatıdaki demir korkuluklarına arkasına geçen ve eğilen H.Ş, yürekleri ağızlara getirdi.

İtfaiye gencin atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

CANLI YAYIN YAPTILAR



İntihar girişimini yüzlerce kişi ilgiyle takip etti, cep telefonlarından yayın yaptı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından genç, tedavi edilme sözüyle ikna edildi. H. Ş’nin binadan çıkarılmasını kalabalık ilgiyle bekledi.

Bina içinde sağlık kontrolü yapılan genç, vatandaşların bakışları arasında ekip otosuna alındı.



