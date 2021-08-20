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  4. Antalya'da motosikletiyle otomobile çarptı! Korkunç kaza saniye saniye görüntülendi

Antalya'da motosikletiyle otomobile çarptı! Korkunç kaza saniye saniye görüntülendi

20.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENİP TABELALARA ÇARPTI

Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Murat B.’nin kullandığı motosiklet, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Konstantın Aleksandrovıch Moısıa'nın kullandığı otomobile sağ kapı ve çamurluk bölümünden çarptı. Çarpmanın şiddetiyle akaryakıt istasyonunun tabelalarına çarpan ve beton zeminde sürüklenen motosikletin sürücüsü Murat B. ve yolcu Hüsna T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi istasyon çalışanları ve yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

KAZA SIRASINDA ÜZERİNDEN SİLAH FIRLADI

Öte yandan, kaza yapan motosiklet sürücüsü Murat B. hakkında kazanın ardından yola fırlayan ruhsatsız tabanca ile ilgili olarak jandarma tarafından 6136 sayılı SKM’ten işlem yapıldığı bildirildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte seyir halindeki otomobilin akaryakıt istasyonuna dönmek için sinyal verdiği, aynı istikamette emniyet şeridinde giden motosikletin otomobile çarptığı görüldü. Motosikletin sürüklenmesi, sürücü ve yolcunun savrulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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