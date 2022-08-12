Antalya'da silahlı bir kişi banka müdürünü rehin aldı! Ekipler olay yerinde...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı. (DHA)
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