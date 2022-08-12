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  4. Antalya'da silahlı bir kişi banka müdürünü rehin aldı! Ekipler olay yerinde...

Antalya'da silahlı bir kişi banka müdürünü rehin aldı! Ekipler olay yerinde...

12.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Polis ekipleri banka önünde önlem aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Müdür banka
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