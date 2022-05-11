Antalya'da yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan bayıldı

Konyaaltı seyir terasından yamaç paraşütüyle falez ve sahil bandı üzerinde uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, pilot Metehan Göller ile birlikte havalandı. İsminin açıklanmasını istemeyen turist, manzarayı görüntülemek için aksiyon kamerasını açtığında heyecanlanıp bayıldı. Yolcusuyla konuşarak kendisine gelmesini sağlayan Göller, uçuşu güvenle tamamladı.

Turistin baygınlık geçirdiği anlar ise kameraya da yansırken, Göller, yolcusunun kaskıyla bileğine bağlı kamera çubuğunun düşmesiyle bayıldığını fark ettiğini anlattı.

"SESLENDİM, ELİMLE DÜRTTÜM"

Uçuşa başladıktan birkaç dakika sonra olayın gerçekleştiğini söyleyen Göller, "Rüzgar bizi yükseltti. Yolcum, kamerasıyla görüntü çekiyordu. Bir ara baktığımda kaskı başından çıkmış, kamerası aşağı doğru sarkmıştı. Tutamıyordu. Bayıldığını anladım. Seslenerek kendisini uyardım, elimle dürterek ayıltmaya çalıştım. Kamerasını elinden alıp, kaskını düzelttim. Bu sırada kendine geldi ve iyi olduğunu söyledi. Yolcumun güvenliğini aldıktan sonra uçuşumuzu güvenle tamamladık. İyi olduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi" diye konuştu. (DHA)



