HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan bayıldı

Antalya'da yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan bayıldı

11.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tatilin geçiren bir ABD'li turist, belki de hayatının en ilginç deneyimlerinden birini yaşadı. Konyaaltı Sahili üzerinde, eğitmenle birlikte yamaç paraşütü yapan turist, heyecanına yeni düşerek bayıldı. Pilot Metehan Göller, kısa süreliğine bilincini yitiren turisti kendisine getirip uçuşu tamamladı.

Antalya'da yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, heyecandan bayıldı

Konyaaltı seyir terasından yamaç paraşütüyle falez ve sahil bandı üzerinde uçuş yapmak isteyen ABD'li erkek turist, pilot Metehan Göller ile birlikte havalandı. İsminin açıklanmasını istemeyen turist, manzarayı görüntülemek için aksiyon kamerasını açtığında heyecanlanıp bayıldı. Yolcusuyla konuşarak kendisine gelmesini sağlayan Göller, uçuşu güvenle tamamladı.

Turistin baygınlık geçirdiği anlar ise kameraya da yansırken, Göller, yolcusunun kaskıyla bileğine bağlı kamera çubuğunun düşmesiyle bayıldığını fark ettiğini anlattı.

8665251af26de0c927a015f9a57371a2

"SESLENDİM, ELİMLE DÜRTTÜM"

Uçuşa başladıktan birkaç dakika sonra olayın gerçekleştiğini söyleyen Göller, "Rüzgar bizi yükseltti. Yolcum, kamerasıyla görüntü çekiyordu. Bir ara baktığımda kaskı başından çıkmış, kamerası aşağı doğru sarkmıştı. Tutamıyordu. Bayıldığını anladım. Seslenerek kendisini uyardım, elimle dürterek ayıltmaya çalıştım. Kamerasını elinden alıp, kaskını düzelttim. Bu sırada kendine geldi ve iyi olduğunu söyledi. Yolcumun güvenliğini aldıktan sonra uçuşumuzu güvenle tamamladık. İyi olduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi" diye konuştu. (DHA)

cec47f6f03115289cc92979d0832c351

3aa0b99fb49724e81fa35e46f179609c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokakta bulunan bebek yürekleri sızlatmıştı! Annesi bulunduSokakta bulunan bebek yürekleri sızlatmıştı! Annesi bulundu
Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!
Kayaların altından çıktı! Boylar 2 metreKayaların altından çıktı! Boylar 2 metre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Zafer Partisi seçime giremiyor mu?

Zafer Partisi seçime giremiyor mu?

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Genç kızlara iğrenç teklif! "Ücretsiz kalmak için..."

Genç kızlara iğrenç teklif! "Ücretsiz kalmak için..."

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de iğrenç olay! Vatandaşlar darp etmişti, yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Elektrikler kesilince gelin yanlış damatla evlendi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

"Ben yapmadım, siz mutlaka yapın"

"Ben yapmadım, siz mutlaka yapın"

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.