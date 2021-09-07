HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya Manavgat'ta korkunç olay! Kamyondan fırlayan tekerlek can aldı

Antalya Manavgat'ta korkunç olay! Kamyondan fırlayan tekerlek can aldı

07.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında kavşakta çocuklarıyla birlikte beklemekte olan 37 yaşındaki Cezayir asıllı kadın, kamyondan fırlayan tekerleğin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı kamyonun diğer tekerleği de 10 kilometre ilerde Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağında yerinden çıkarak karşı şeride geçip zincirleme kazaya neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kamyonun şoförü jandarmaya teslim oldu.

İlk kaza Alanya-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

FIRLAYAN TEKERLEK CAN ALDI

Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ilk etapta sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonun Doğançam Mahallesi kavşağı civarında lastiğinin yerinden fırladı. Fırlayan lastik yol kenarında çocuğu ve bir kadın arkadaşıyla birlikte beklemekte olan Cezayir asıllı Lamia Abed (37) isimli kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Haberi alan Lamia Abed’in eşi Mehmet Ediz, eşinin cansız bedenine son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamını yitiren Cezayir asıllı Lamia Abed’in cenazesi jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

10 KİLOMETRE SONRA İKİNCİ LASTİK, İKİNCİ KAZAYA SEBEP OLDU

Bu kazadan 10 dakika sonra bir kaza haberi de Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağından geldi. Antalya istikametine seyir halindeki aynı kamyondan kopan lastik, karşı şeride geçerek zincirleme kaza yaşanmasına 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya şahit olan bir vatandaş, aracıyla Antalya istikametine seyir halindeyken önünde gitmekte olan kamyonun sol arka lastiğinin fırlayıp karşı şeride geçtiğini ve kazaya neden olduğunu, dikkatli baktığında kamyonun sol arka lastiğinin 2’sinin de yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonucunda kamyonun plakası ve şoförün telefonu belirlendi. Jandarma ekiplerinin Serik girişinde telefonla ulaştığı araç sürücüsü İbrahim Taşan, Manavgat’a gelerek jandarmaya teslim oldu. Taşan, lastikleri yola çıkmadan önce Gazipaşa’da yenilediğini belirterek, lastiklerin çıktığını fark etmediğini, lastiği değiştirenlerin bijonları sıkmamasından kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri Gazipaşa’da lastiği değiştirenleri de olayla ilgili gözaltına aldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mesleği yapmayana kız vermiyorlarBu mesleği yapmayana kız vermiyorlar
Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!
Başkentte metro inşaatında göçükBaşkentte metro inşaatında göçük
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.