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Antalya’nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi, arkeolojik kazılara sahne olmaya devam ediyor

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve turistlerin ilgisini çeken Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde arkeolojik kazı çalışmaları genişletildi. Kulenin çevresinde tarihi buz fabrikası ile Roma hamamı kalıntılarına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında, bu yapıların tamamının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Antalya’nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi, arkeolojik kazılara sahne olmaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli tarihi alanları arasında bulunan Hıdırlık Kulesi çevresinde Antalya Müze Müdürlüğünün gözetiminde yürütülen arkeolojik kazılar titizlikle sürdürülüyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin, kazı alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temuçin, “Hıdırlık Kulesi çevresinde 2 bin 500 metrekarelik alanda kazı çalışması yürüttüklerini belirten Temuçin, "Şu ana kadar yapılan kazılarda tarihi bir hamama rastlandı. Ayrıca Cumhuriyet döneminden kalma olduğu tahmin edilen bir buz fabrikası ve tarihi bir kanal tespit edildi. Kazı alanını genişletiyoruz. Hıdırlık Kulesi arkasında itfaiye istasyonunun bulunduğu alanı da kazı alanına dahil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eylülde kazıyı tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Temuçin, ardından kule çevresinde çıkan eserlerin sergileneceği, falez ve Antalya manzarasının da izlenebileceği çok güzel bir seyir terası projesi gerçekleştireceklerini bildirdi. Bu konuda proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Temuçin, “Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun da onaylayacağı bir proje hazırlığındayız. Koruma kullanma dengesi gözeterek hazırlayacağımız projelerle Kaleiçi'de doğa tarih kültür birlikteliğine en üst düzeyde sahip çıkacağız. İkinci yüzyıldan kalma Hıdırlık Kulesi çevresinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında döneminin önemli sanayi yapılarından buz fabrikası ve Roma hamam kalıntılarına rastlandı. Bitişik parsellerde de uzantıları devam eden bu yapıların tamamını ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz” dedi.

(AA)

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