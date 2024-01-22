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  4. Antalya sahillerinde bulunan cesetlerden biri 18 yaşındaki Merve'ye ait çıktı! Acı gerçek DNA raporuyla tespit edildi

Antalya sahillerinde bulunan cesetlerden biri 18 yaşındaki Merve'ye ait çıktı! Acı gerçek DNA raporuyla tespit edildi

22.01.2024 21:41 | Son Güncelleme:
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Antalya sahillerinde son 6 günde 8 ceset bulundu. Sahile vuran cesetlerin kimlikleri araştırılırken acı bir gerçek ise DNA sonucunda ortaya çıktı. Serik'te sahilde geçtiğimiz hafta bulunan cesedin, 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas’a (18) ait olduğu belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen haberle yıkılan baba Osman Elmas, “Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi.

Antalya sahillerinde bulunan cesetlerden biri 18 yaşındaki Merve'ye ait çıktı! Acı gerçek DNA raporuyla tespit edildi

Son günlerde yaşanan gizemli cesetlere yenileri eklendi. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset daha bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi. Öte yandan Muğla sahillerine de 1 ceset daha vurdu.

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4 OCAK'TA KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, AÜ Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a 4 Ocak'tan beri ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kızının bulunması için ifade verdi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı.

AÜ içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin alıp, halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı üzerinde inip Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi. Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

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BABANIN VERDİĞİ DNA ÖRNEĞİ EŞLEŞTİ

Cumartesi günü Serik ilçesinde, sahilde kadın cesedi bulundu. Cesedin kentte 4 Ocak’ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınmasına karar verildi. Haberi alan baba Osman Elmas, dün gece İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Pazar sabahı Antalya Adli Tıp Kurumu’nun önüne gelen Osman Elmas, yetkililerden bilgi aldıktan sonra kızı için DNA örneği verdi.

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Serik’te sahile vuran kadın cesedinin, DNA sonucuna göre Merve Şevval Elmas’a ait olduğu kesinleşti. Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA eşleşmesi haberiyle yıkılan baba Osman Elmas, “Maalesef ciğerparem hakkın rahmetine kavuştu. İşlemleri yetişirse yarın götüreceğiz” dedi. Merve’nin cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Antalya ve Muğla sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili açıklama yaptı.

"Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam cansız beden vurdu.

Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset
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