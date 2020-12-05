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  4. Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "(Gazipaşa açıklarındaki deprem) Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi."

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "(Gazipaşa açıklarındaki deprem) Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi."

ANTALYA HABERLERİ  | 05.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "(Gazipaşa açıklarındaki deprem) Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi."


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Antalya Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Cemre Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Hira Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Can Toprak Eczanesi
Kepez
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