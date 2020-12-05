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Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "(Gazipaşa açıklarındaki deprem) Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi."
Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "(Gazipaşa açıklarındaki deprem) Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi."
ANTALYA
HABERLERİ
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05.12.2020 16:32 |
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "(Gazipaşa açıklarındaki deprem) Şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybıyla ilgili bildirim gelmedi."