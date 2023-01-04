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Antalyaspor Fenerbahçe maçının ardından gözyaşlarına boğulmuştu! Golcü oyuncu Serdar Dursun öyle bir şey yaptı ki...

04.01.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, mücadelenin ardından yaşanan bir detay sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Antalyaspor Fenerbahçe maçının ardından gözyaşlarına boğulmuştu! Golcü oyuncu Serdar Dursun öyle bir şey yaptı ki...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olan ve rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın sonunda iç ısıtan bir olay yaşandı.

Antalya'da yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı olan Kerem, babasıyla birlikte gittiği maçın çıkışında formasını imzalatmak üzere Serdar Dursun'a uzatırken, golcü futbolcu kalabalıkta formayı imzalayamadı.

"SÖZ VERDİĞİN HALDE İMZALAMAMIŞSIN..."

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Küçük taraftarın babası sosyal medya üzerinden Serdar Dursun'u etiketleyerek, "Merhaba Serdar. Maç sonu söz verdiğin halde oğlumun formasına imza atmamışsın. Hemde diğer imzalar için onun kalemini kullanmışsın. Şimdi mecburen havalimanina geliyoruz..." paylaşımında bulundu.

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"HAVALİMANINA BEKLİYORUM"

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Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Serdar Dursun da yanıt olarak, "Havalimanına bekliyorum kardeşim, kusura bakma." dedi.

"TEŞEKKÜRLER SERDAR DURSUN"

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Daha sonra Antalya Havalimanı'na giden baba ve oğluna verdiği sözü tutan Serdar Dursun, genç taraftarın formasını imzalayarak onu mutlu etti. Bu anların ardından küçük taraftarın babası yaptığı paylaşımda "Bu gün Kerem çok mutlu oldu. Sezon sonu hepimiz mutlu oluruz inşallah. Teşekkürler Serdar Dursun." paylaşımında bulundu.

Bu hareketi sonrası Serdar Dursun taraftarlardan takdir topladı.


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