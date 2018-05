Antalyaspor'un İzmir Marşı eleştirisi ortalığı karıştırdı

Antalyaspor taraftar grubu ise, "Tribünümüzde her partiden insan bulunmaktadır. Bizler için "İzmir Marşı" siyaset üstüdür. Gittiğimiz her yerde haykırarak söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin" açıklamasını yaptı.

Toplumun her kesimi Antalyasporumuzu koşulsuz ve beklentisiz bir şekilde kucaklarken elbette Süper Lig’de iyi yerlerde görmek istemektedir. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Gençlerbirliği maçı da bu manada Antalyalı sevgili hemşehrilerimiz tarafından büyük bir merak içinde takip edildi. Elde ettiğimiz galibiyet yüreklerimize su serpti ayrıca matematiksel olarak kesinlik kazanmasa bile bu sonuç ligde kalmayı büyük oranda garantilememizi sağladı.

Bu bağlamda Antalyasporumuzu Yönetim Kurulu olarak siyaset üstü bir camia olarak düşünüyor ve her türlü siyasi tartışmanın dışında tutma hassasiyetimizi en yüksek düzeyde sergiliyoruz. Çünkü Antalyasporumuz farklı partilere gönül ve oy vermiş herkesin sevgilisi bir kulüptür. Ancak bize her zaman, her yerde destek veren kırmızı-beyaz renklere gönül veren bir kısım taraftarın Gençlerbirliği maçının son dakikalarına doğru ortaya koyduğu bazı tezahüratları, birlik olma ruhuna uygun olmamıştır.

Yine Gençlerbirliği maçında bizlerin de çok sevdiği ve milli duygularımızı kabartan, ancak bir siyasi partinin gerek referandumdaki “Hayır” kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir.