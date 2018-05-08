Antalyaspor'un İzmir Marşı eleştirisi ortalığı karıştırdı

Antalyaspor Kulübü, taraftarların Gençlerbirliği maçında İzmir Marşı için 'siyasi slogan' ifadesini kullanarak marşın söylemesini eleştirdi. Sosyal medyada yoğun şekilde eleştiri alan bu açıklamaya Antalyasporlu Yekta Kurtuluş ve Emre Güral da Atatürk paylaşımlarıyla bu açıklamaya tepki gösterdi. Yekta Kurtuluş, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" tweetini attı. Emre Güral ise yaşanan bu tartışmaların ardından "Ata'm" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Antalyaspor taraftar grubu ise, "Tribünümüzde her partiden insan bulunmaktadır. Bizler için "İzmir Marşı" siyaset üstüdür. Gittiğimiz her yerde haykırarak söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin" açıklamasını yaptı. ANTALYASPOR AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Antalyaspor'un 'İzmir Marşı'nın söylenmesini eleştiren açıklaması şöyle: "Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında bir grup taraftarımızın attığı slogan üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Takımımızın düşme potasına girmemesi elbette başta kulüp yönetimi olarak bizlerin, sonrasında da taraftarımızın en büyük isteğidir. Ligin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Antalyaspor camiası olarak oyuncularımız ve taraftarımızla zorlu bir süreç yaşadığımızın farkındayız. Antalyasporumuzun sportif başarısı Antalyamız için son derece önemli ve çok şey ifade ettiğini biliyoruz.

Toplumun her kesimi Antalyasporumuzu koşulsuz ve beklentisiz bir şekilde kucaklarken elbette Süper Lig’de iyi yerlerde görmek istemektedir. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Gençlerbirliği maçı da bu manada Antalyalı sevgili hemşehrilerimiz tarafından büyük bir merak içinde takip edildi. Elde ettiğimiz galibiyet yüreklerimize su serpti ayrıca matematiksel olarak kesinlik kazanmasa bile bu sonuç ligde kalmayı büyük oranda garantilememizi sağladı. Bu bağlamda Antalyasporumuzu Yönetim Kurulu olarak siyaset üstü bir camia olarak düşünüyor ve her türlü siyasi tartışmanın dışında tutma hassasiyetimizi en yüksek düzeyde sergiliyoruz. Çünkü Antalyasporumuz farklı partilere gönül ve oy vermiş herkesin sevgilisi bir kulüptür. Ancak bize her zaman, her yerde destek veren kırmızı-beyaz renklere gönül veren bir kısım taraftarın Gençlerbirliği maçının son dakikalarına doğru ortaya koyduğu bazı tezahüratları, birlik olma ruhuna uygun olmamıştır. Yine Gençlerbirliği maçında bizlerin de çok sevdiği ve milli duygularımızı kabartan, ancak bir siyasi partinin gerek referandumdaki “Hayır” kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir.

Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, Yönetim Kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez. Gerek taraftarımızın gerek spor camiasının çok yakından bildiği gibi Antalyasporumuz bugüne kadar hiçbir şekilde siyasete alet olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Antalyasporumuz, her Antalyalının takımıdır. Milletin gönlünde taht kurmuş her türlü koşullarda ayakta kalmayı başarmıştır. Ligin son iki haftasına geldiğimiz şu günlerde tüm taraftar grubumuzun, takımımızın ligde kalması adına büyük bir heyecan yaşadığının elbette farkındayız. Koşullar ne olursa olsun futbolcularımız ve taraftarımızın istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelmemesi için ligin bitimine kadar centilmenliği elden bırakmamalarını Antalyasporumuz sevdalılarından canıgönülden istiyoruz. Kulüp yönetimi olarak her maçta tüm taraftarlarımızla el ele, gönül gönüle takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz.