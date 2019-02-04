Antibiyotik yerine propolis önerisi

Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, antibiyotik yerine arılar tarafından üretilen propolis tüketilmesi önerisinde bulundu. Kolaylı, yaptığı açıklamada, bal arılarının kovanlarını her türlü tehlikeye hastalığa, soğuk ve sıcağa karşı korumak için doğadan topladıkları ve propolis adı verilen bu karşımın çok zengin içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Propolisin içerisinde polifenoller ve bileşenler olduğunu anlatan Kolaylı, çok yüksek antioksidan kapasitesinin olduğunu vurguladı.

"Antibiyotiklere karşı da mikroplar giderek direnç kazanıyor"

Propolisin her derde deva olduğunu ifade eden Kolaylı, "Propolisin antibiyotik değeri var. Piyasada 3 ya da 5 çeşit antibiyotik var, bu antibiyotiklere karşı da mikroplar giderek direnç kazanıyor. Belki de gelecek 15-20 yıl sonra antibiyotik kullanmayacağız. Ama propolis öyle değil, doğal olduğu için çok iyi bir antibiyotik özelliği taşıyor. Antibiyotik yerine propolis tüketilmelidir." dedi.

Özellikle meşe propolisinin dünyaca bilinen Brezilya'nın kırmızı propolisinden daha değerli olduğuna dikkat çeken Kolaylı, ancak bu ürünün Türkiye'de arıcılar tarafından yeterince toplanmadığına dikkat çekti.