Antik Tiyatro'da konser verdi... Yıldız Tilbe mezarın üzerine çıkmak isteyince güvenlik uyardı! O anlar gündem oldu

Farklı giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her yaptığı her adımı olay olan ünlü isim bu defa son konserindeki görüntüleriyle sosyal medyayı salladı. Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile bir araya gelen Yıldız Tilbe izleyenlerine güzel bir gece yaşattı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Konserin ilerleyen saatlerinde Yıldız Tilbe yüksek taşların üzerine çıkmak istedi. Mezar olduğunu anlamayan Tilbe güvenlik tarafından 'yasak' diyerek uyarıldı.

O taşların mezar olduğunu öğrenen Yıldız Tilbe 'Kaldırsınlar oradan burada mezar mı olur?' dedi. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.







