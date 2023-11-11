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  4. Antonio Bachour kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef konuğu pasta şefi Antonio Bachour nerede çalışıyor?

Antonio Bachour kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef konuğu pasta şefi Antonio Bachour nerede çalışıyor?

11.11.2023 19:36 | Son Güncelleme:
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Antonio Bachour ile aramalar MasterChef All Star'a konuk olmasıyla birlikte hız kazandı. Dünyaca ünlü pasta şefi Antonio Bachour, haftanın son eleme adayının belirlendiği geceye konuk oldu. Yoğurt ve Antep fıstıklı tatlı yapan şefin tarifi de merak edildi. Peki, Antonio Bachour kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef konuğu pasta şefi Antonio Bachour nerede çalışıyor? İşte hayatı...

Pasta Şefi Antonio Bachour'un hayatı merak edildi. MAsterChef All Star'ın yayınlanan yeni bölümüne konuk olan şefin nereli olduğu, meslek hayatı ve yaşı araştırılıyor. Dünyaca tanına bir şef olan Bachour Porto Rikoludur. İşte MasterChef konuğu ve ünlü pasta şefi Antonio Bachour ile ilgili merak edilenler...

ANTONIO BACHOUR KİMDİR?

Antonio Bachour 1975 yılında Porto Riko'da doğmuştur. Porto Rikolu bir pasta şefidir. 2011 yılında Amerika'nın en iyi on pasta şefinden biri seçildi ve ardından 2011 ödülüne aday gösterildikten sonra Pişirme ve Pastacılık Yenilikçisi dalında 2012 Zest Ödülü'nü kazandı. Zagat onu "şekerleme ustası" olarak tanımladı.

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Bachour , Johnson & Wales Üniversitesi mezunudur ve Valrhona aşçılık okulunda eğitim görmüştür.

Bachour, 2013 ABD Pastacılık Yarışması'nda ve Chicago Restoran Pastacılık Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yaptı ve James Beard Vakfı tarafından düzenlenen 2013 James Beard Dostları yemeğinde konuk şef olarak görev yaptı.

2013 yılında ilk yemek kitabını yayımladı.

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