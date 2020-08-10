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Antonio Banderas üzdü: Koronavirüse yakalandım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, bugün 60. yaş gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-9) testinin pozitif çıktığını duyurmak istediğini söyledi. Antonio Banderas'ın paylaşımına yorum yağdı.

Antonio Banderas üzdü: Koronavirüse yakalandım

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Banderas, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinada kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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Nispeten iyi hissettiğini de ekleyen ünlü oyuncu, "Biraz daha yorgunum ve en yakın zamanda iyileşeceğimden emin olduğumu eklemek isterim" diye yazdı.

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