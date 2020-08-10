Antonio Banderas üzdü: Koronavirüse yakalandım

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Banderas, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinada kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



Nispeten iyi hissettiğini de ekleyen ünlü oyuncu, "Biraz daha yorgunum ve en yakın zamanda iyileşeceğimden emin olduğumu eklemek isterim" diye yazdı.

