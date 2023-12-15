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    4. Anüsüne sıkıştırdığı bombayla acil servise gitti! Hastanede kaosa neden oldu... Bomba imha uzmanları çağrıldı, hastane tahliye edildi

    Anüsüne sıkıştırdığı bombayla acil servise gitti! Hastanede kaosa neden oldu... Bomba imha uzmanları çağrıldı, hastane tahliye edildi

    15.12.2023 14:17 | Son Güncelleme:
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    Fransa'nın Toulon kentinde ismi açıklanmayan 88 yaşındaki bir adam rektumuna 1. Dünya Savaşı döneminden kalma bir bomba yerleştirdikten sonra hastanenin acil servisine geldi. Hastane personeli hastanın anüsünde sıkışan bombayı fark ettikten sonra bomba imha uzmanlarını çağırarak hastaneyi tahliye etti. Sağlık benzeri daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadıklarını söyledi.

    Anüsüne sıkıştırdığı bombayla acil servise gitti! Hastanede kaosa neden oldu... Bomba imha uzmanları çağrıldı, hastane tahliye edildi

    MYNET-DIŞ HABERLER 88 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam Fransa'nın Toulon kentindeki bir Kaza ve Acil Durum merkezine gitti. Doktorlar adamın anüsüne bir bomba sıkıştırdığını fark edince hastanede büyük bir kaos yaşandı. Diğer hastaların güvenliğini sağlamak isteyen hastane personeli Sainte-Musse Hastanesi'nin acil servisine yakın olan bölümleri geçici olarak tahliye ederek bomba imha uzmanlarına haber verdi.

    "DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

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    Yerel haber kaynağına VAR-Matin'e konuşan bir sağlık personeli, "Bir elma, bir mango, hatta bir kutu tıraş köpüğü; olmamaları gereken yerlere yerleştirilmiş sıra dışı nesneler bulmaya alışkınız. Ancak bir bomba hepimiz için sürpriz oldu. Böyle bir şey bizim için de ilk" ifadelerini kullandı.

    Hastane yönetimi, "Cumartesi akşamı saat 21.00 ile 23.30 arasında meydana gelen ve bomba imha personelinin müdahalesini, yetişkin ve pediatrik acil durumların tahliyesini ve gelen acil durumların başka yöne yönlendirilmesini gerektiren bir acil durum" olduğunu doğruladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Fransa anüs
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