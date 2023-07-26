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    4. ‘Namus cinayeti’ dedi! Evlenmek isteyen kız kardeşinin kafasını kesti... Kesik başla sokak sokak dolaştı

    ‘Namus cinayeti’ dedi! Evlenmek isteyen kız kardeşinin kafasını kesti... Kesik başla sokak sokak dolaştı

    26.07.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan’da kaydedilen tüyler ürpertici görüntülerde 22 yaşındaki bir adamın isteğinin dışında evlenmeye karar veren kız kardeşini ‘namus cinayeti’ diyerek öldürdü. Kardeşinin kesilen başını bir çantanın içine koymadan önce elinde tutarak sokak sokak gezmesi ise kan dondurdu.

    Hindistan’ın Barabanki bölgesindeki yaşayan 18 yaşındaki Aashifa isimli genç bir kadın sevdiği adamla evlenmek için evinden kaçtı. Ancak bu evliliğe kızın 22 yaşındaki ağabeyi Riyaz başta olmak üzere diğer tüm erkek kardeşleri ve babası karşıydı. Kardeşinin kaçtığını öğrenen ağabeyi Riyaz, dehşete düşüren bir şekilde Aashifa’yı öldürdü. Korkunç görüntülerde 22 yaşındaki çocuğun Aashifa'nın kafasını taşıyarak Hindistan'daki Fatehpur polis karakoluna doğru yürüdüğü görüldü.

    KORKUNÇ İNFAZ

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    Barabanki ek polis şefi Ashutosh Mishra, "Riyaz bir öfke anında keskin kenarlı bir silah aldı ve kız kardeşinin kafasını bir çuvalın içine koyup karakola gitmeden önce kafasını kesti" dedi. Yerel basın, Aashifa'nın öldürülmesinin ardından otopsi yapıldığını ve olay yerinden delil toplandığını bildirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan namus cinayeti infaz

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