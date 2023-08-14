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    4. 11 yaşındaydı! Oyun oynadıklarını sandı... Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    11 yaşındaydı! Oyun oynadıklarını sandı... Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    14.08.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina bölgesinde 11 yaşındaki bir erkek çocuk, annesinin bakıcılığını yaptığı 8 yaşındaki Jenesis Dockery’i silahla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken 11 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina bölgesinde kimliği açıklanmayan 11 yaşındaki bir çocuk annesinin çocuk bakıcılığı yaptığı eve misafir olarak geldi. Evde bulunan 8 yaşındaki Jenesis Dockery ve kız kardeşiyle oyun oynayan 11 yaşındaki çocuk evin kasasında silah buldu. Silahı kasadan alarak Dockery’in kafasına dayayan ve ateşleyen çocuk patlama sesiyle büyük bir korku yaşadı. Dockery hastaneye kaldırılırken 2 gün içinde vefat ettiği bildirildi.

    “KASANIN ŞİFRESİNİ BİLİYORDU”

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    Baba Fon Dockery’in kasanın şifresini bakıcının bildiğini söyleyerek, “Kızımın hayatı trajik bir şekilde alındı. Küçük kızımın gözü önünde yaşanan olaydan sonra o büyük bir travma yaşadı. Bu büyük bir kabus. Hâlâ gerçek olduğunu düşünemiyorum” dedi.

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    İsmi açıklanmayan 11 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

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    cinayet Amerika

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