14 yıl boyunca her gün işkence gördü! Bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçtı...“1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca zindana hapsedilerek işkenceye maruz bırakılan sadece adı Ekaterina olarak açıklanan bir kadın Rusya’daki korkunç esaretinden Cheskidov’un bir anlık dikkatsizliğiyle kapıyı kilitlememesi sonucunda kurtuldu. Şimdilerde 33 yaşında olan Ekaterina, 2009 yılında henüz 19 yaşındayken Cheskidov tarafından kaçırıldı. Polise verdiği ifadesinde genç kadın yıllarca işkence gördüğünü, 1000 kez tecavüze uğradığını ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

BAŞKA BİR KADIN SAYESİNDE KURTULDU

Şu anda bir psikiyatri hastanesinde silahlı koruma altında tutulan Cheskidov cinayet , tecavüz ve adam kaçırma suçlarından adli soruşturmayla karşı karşıya. Oksana adındaki başka bir kadını kaçırarak mahzene getiren Cheskidov onu öldürerek cansız bedenini parçaladı. O sırada alkol alarak sarhoş olan Cheskidov kapıyı kilitlemeyi unuttu. Kapının açık olduğunu fark eden Ekaterina kaçarak polise sığındı.

HER KÖŞEDEN BAŞKA BİR İŞKENCE ALETİ ÇIKTI

Polis Cheskidov’un evinde yaptığı incelemede işkence seanslarında kullandığı tahmin edilen dizüstü bilgisayarlara, seks oyuncaklarına ve cinsel görüntüler içeren CD’lere rastladı. Adli tıp ekipleri evde çalışmalarını sürdürüyor.