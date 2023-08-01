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    4. 14 yıl boyunca her gün işkence gördü! Bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçtı...“1000 kez tecavüze uğradım”

    14 yıl boyunca her gün işkence gördü! Bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçtı...“1000 kez tecavüze uğradım”

    01.08.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya’da 14 yıl boyunca tanımadığı bir kişi tarafından kaçırılarak zindana hapsedilen kadının kaçarak polise sınması üzerine korkunç bir olay ortaya çıktı. Zindana başka bir kadının öldürmek için gelen ve cansız bedenini parçalara ayıran 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov kurbanının 14 yıllık esaretini kaçarak sona erdirmesi üzerine kıskıvrak yakalandı.

    14 yıl boyunca zindana hapsedilerek işkenceye maruz bırakılan sadece adı Ekaterina olarak açıklanan bir kadın Rusya’daki korkunç esaretinden Cheskidov’un bir anlık dikkatsizliğiyle kapıyı kilitlememesi sonucunda kurtuldu. Şimdilerde 33 yaşında olan Ekaterina, 2009 yılında henüz 19 yaşındayken Cheskidov tarafından kaçırıldı. Polise verdiği ifadesinde genç kadın yıllarca işkence gördüğünü, 1000 kez tecavüze uğradığını ve şiddete maruz kaldığını söyledi.

    BAŞKA BİR KADIN SAYESİNDE KURTULDU

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    Şu anda bir psikiyatri hastanesinde silahlı koruma altında tutulan Cheskidov cinayet , tecavüz ve adam kaçırma suçlarından adli soruşturmayla karşı karşıya. Oksana adındaki başka bir kadını kaçırarak mahzene getiren Cheskidov onu öldürerek cansız bedenini parçaladı. O sırada alkol alarak sarhoş olan Cheskidov kapıyı kilitlemeyi unuttu. Kapının açık olduğunu fark eden Ekaterina kaçarak polise sığındı.

    HER KÖŞEDEN BAŞKA BİR İŞKENCE ALETİ ÇIKTI

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    Polis Cheskidov’un evinde yaptığı incelemede işkence seanslarında kullandığı tahmin edilen dizüstü bilgisayarlara, seks oyuncaklarına ve cinsel görüntüler içeren CD’lere rastladı. Adli tıp ekipleri evde çalışmalarını sürdürüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Rusya

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