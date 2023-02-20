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Anya Taylor-Joy BAFTA kırmızı halısı sonrası gündemde!

20.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“The Witch” filmiyle Hollywood'da, “The Queen's Gambit” dizisiyle ise tüm dünyada adını duyuran Anya Taylor-Joy BAFTA kırmızı halısı sonrası dalga konusu oldu.

Anya Taylor-Joy BAFTA kırmızı halısı sonrası gündemde!

British Academy Film Awards (BAFTA), yani İngiliz Akademisi Film Ödülleri, dün gece Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Alman yapımı 'All Quiet on the Western Front'un En İyi Film seçildiği BAFTA'da Austin Butler En İyi Erkek Oyuncu, Cate Blanchett de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

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2023 BAFTA Ödülleri kırmızı halısında dikkat çeken isimlerden biri de “The Queen's Gambit” dizisiyle ise tüm dünyada adını duyuran Anya Taylor-Joy oldu.

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Kısa elbisesi üzerine battaniye benzeri kadife bir şal takan genç oyuncu beğenilmedi. Sosyal medyada dalga konusu olan Anya Taylor-Joy'u görenler "Bunu giyerken ne düşündün?" demekten kendilerini alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Anya Taylor-Joy Oyuncu

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