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Zendaya'nın belden aşağısına kadar bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 13:50
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Dune: Part Two galasında Zendaya yine fark yarattı. Beyaz elbisesinin dekolte detayı herkesi büyüledi. Zendaya'nın belden aşağısına kadar bir bakan bir daha baktı.

Zendaya'nın belden aşağısına kadar bir bakan bir daha baktı

Zendaya, Pazar günü New York City'de Dune: Part Two galasına katılırken her detayıyla göz alıcı bir film yıldızı görünümündeydi.

27 yaşındaki Euphoria yıldızı, göbeğini gösteren benzersiz bir kesikle dikkatleri üzerine çeken etkileyici beyaz bir elbiseyle dikkat çekti.

Son zamanlarda filmdeki meslektaşı ve arkadaşı Timothee Chalamet, 28 ile öpüşmenin 'tuhaflık' olduğunu itiraf eden aktris, etek ucunda altın süslemelerle süslenmiş olan couture elbisesinde göz doldurdu.

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Doğal güzelliğini ön plana çıkararak minimal makyajı tercih eden ve kahverengi saçlarını uzun ve serbest bırakan Zendaya yine farkını ortaya koydu.

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Zendaya, kırmızı halıda herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Zendaya, ‘Dune: Part 2’ filminin prömiyerinde giydiği Thierry Mugler imzalı vintage robotik kostümüyle de adından söz ettirmişti.

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Zendaya New York dekolte yaşında
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