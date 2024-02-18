Anya Taylor-Joy kıyafetiyle gündemde! "Neden başörtülü?"

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Timothee Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimlerin yer aldığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 filminin Londra prömiyerinde ünlü isimlerin kıyafetleri sosyal medyayı salladı.

Zendaya'nın robotik tarzından sonra Anya Taylor-Joy'un başını örterek giydiği beyaz elbisesi sosyal medyada tartışıldı. Daily Mail'in haberine göre; Anya'nın elbisesi Dior'un 1961 ilkbahar sezonundaki gelin görünümünü temel alan özel tasarımdı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu kıyafeti başörtüsü olarak değerlendirdi.



Oyuncunun tarzına dair "Anya Taylor-Joy neden başörtülü?", "Beyazlar Müslüman kadın kılığına giriyor ama asla onlar adına konuşmuyorlar, evet Anya Taylor-Joy sana bakıyorum", "Anya Taylor-Joy 'burka' giydiğinde sorun yok, ama Müslümanlar bunu yaptığında..." yorumları yağdı.

Ancak oyuncunun "Melek gibi göründüğünü" söyleyenler de vardı.





