AÖF geçme notu kaç 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF final sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF final sınavalarına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyorlar. Başarı not ortalaması 2,00 ve üzeri ise geçmiş sayılabilirken, 2,00'nin altında ise öğrencinin kaldığı için söz konusu dersleri yeniden alabiliyor. İşte AÖF ders geçme notları ve detaylar...

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören adayların aldığı AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notların alınması durumunda dersler tekrar seçilemez. CD,DC,DD harf notu olan öğrenciler, koşullu dersi geçmiş sayılır.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersleri tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci kalmış olur. FF alınan dersleri tekrar seçebilir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı