EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖF geçme notu kaç 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF geçme notu kaç 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF koşullu geçer ne demek?

31.01.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF geçme notu ve harf notları merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarının öğrenen adaylar, koşullu geçer, AA,AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD, FF şeklinde aldıkları harf notlarına göre geçme ve kalma durumunu öğrenebiliyorlar. Peki, AÖF geçme notu kaç 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF geçme notu kaç 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF final sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. 21-22 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF final sınavalarına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyorlar. Başarı not ortalaması 2,00 ve üzeri ise geçmiş sayılabilirken, 2,00'nin altında ise öğrencinin kaldığı için söz konusu dersleri yeniden alabiliyor. İşte AÖF ders geçme notları ve detaylar...

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören adayların aldığı AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notların alınması durumunda dersler tekrar seçilemez. CD,DC,DD harf notu olan öğrenciler, koşullu dersi geçmiş sayılır.

aöf sınav tablet

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersleri tekrar seçilebilir. FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci kalmış olur. FF alınan dersleri tekrar seçebilir.

optik yen

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
81 ilde her noktaya kuracağız81 ilde her noktaya kuracağız
Fakir zıt anlamlısı nedir? Fakir zıt anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
aöf 2 üniversite aöf final aöf final sınav sonuçları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Sınav ücretleri ne kadar?

2023 bursluluk sınavı ne zaman? Sınav ücretleri ne kadar?

AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır?

AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır?

13 yıl aradan sonra uygulanacak

13 yıl aradan sonra uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.