Apar topar evlenmişti! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün anne oldu! İşte ilk fotoğraflar

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün kısa süre önce sessiz sedasız doktor Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Ağustos'ta yaptığı düğünde hamile olduğu iddia edilen oyuncu anne oldu.

Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı.

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama.." notunu düştü.

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.



