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  4. Apar topar evlenmişti! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün anne oldu! İşte ilk fotoğraflar

Apar topar evlenmişti! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün anne oldu! İşte ilk fotoğraflar

19.12.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün kısa süre önce gözlerden uzak bir şekilde evlenmişti. Doktor Doğaç Ergezen ile evli olan Ün'ün hamile olduğu o dönem iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde karnı burnunda poz veren güzel oyuncu anne oldu. Yağmur Ün bebeğiyle ilk pozlarını da paylaştı.

Apar topar evlenmişti! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün anne oldu! İşte ilk fotoğraflar

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün kısa süre önce sessiz sedasız doktor Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Ağustos'ta yaptığı düğünde hamile olduğu iddia edilen oyuncu anne oldu.

Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı.

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Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022.. Ne müthiş serüvendi ama.." notunu düştü.

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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Ün Oyuncu

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