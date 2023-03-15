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Apar topar yayından kaldırılmıştı! Arka Sokaklar’ın yerine bakın ne başlıyor

15.03.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Arka Sokaklar’ın yeni bölümleri bir süredir ekrana gelmiyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin final bölümünün yayınlanmadan bitmesi sevenlerini üzmüştü. Cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar’ın yerine başlayacak yapım belli oldu.

Apar topar yayından kaldırılmıştı! Arka Sokaklar’ın yerine bakın ne başlıyor

Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin “Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı.” diyerek final haberini vermişti. Sevilen dizinin yayınlandığı gün yarışma programı ekrana gelecek.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre cuma akşamları Yıldız De Bana yarışması yayınlanacak. Hülya Avşar ve Hamdi Alkan’ın yer alacağı yarışmada oyunculuk sektörüne yeni yetenekler seçilecek.

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Toplam 18 yarışmacının olacağı Yıldız De Bana’nın 31 Mart akşamı ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

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