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Apple Disney’i satın alacaktı

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TEKNOLOJİ  | 23.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’ın yakın arkadaşı olan, Disney CEO’su Bob Iger, Steve Jobs’ın yaşaması haline Disney’i satın alabileceğini iddia etti.

Apple Disney’i satın alacaktı

Disney CEO’su Bob Iger, Apple TV ve Netflix’e rakip Disney+ platformunun hayata geçmesi üzerine Apple yönetiminden ayrılmıştı. Şimdi ise Apple ve Disney’in birleşmesi gerektiğine dair bir yorumla soru işaretleri yarattı.

Iger, Steve Jobs hayatta olsa, Apple’ın dışarıdan içerik satın alması yerine kendi içeriklerini ürettireceğini, bunun için de Disney ile evleneceğini dile getirdi.

Bu yorumu dile getiren kişi ise Disney’in CEO’su olduğu için dikkatleri üzerine çekti. Iger’in Apple’a birleşme teklif ettiği ancak Tim Cook’un bunu reddettiği düşünülüyor. Öte yandan Disney yönetiminin Apple ile birleşme niyetinin olduğu da ortaya çıkmış oldu. Peki, gelecekte böyle bir ihtimal yeniden gündeme gelebilir mi?

Teknoloji şirketlerinin giderek daha fazla içerik üretme zorunluluğu nedeniyle, Apple yönetim kurulunun yakın gelecekte bu teklifi tekrar gündeme alması zor bir olasılık olarak görülmüyor. Diğer bir deyişler, birkaç seneye Apple ve Disney’in birleşmesine dair bir haber duyarsak şaşırmayalım.

Öte yandan, piyasa analizcileri, Apple ve Disney’in çok büyük iki şirket olduğunu ve anti tekel yasaları nedeniyle birleşmelerine izin verilmeyeceğini dile getiriyorlar. Yani, iki şirket birbirine çılgınca aşık olsa da büyükleri kavuşmalarına asla izin vermeyebilirler. Dramatik bir aşk hikayesi…

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Anahtar Kelimeler:
Apple steve jobs disney

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