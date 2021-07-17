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  4. Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu

Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu

17.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Huawei Apple’ı devirerek ikinci sırayı almıştı, ancak bundan kısa bir süre sonra ABD tarafından yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya başlamasıyla üst düzey premium telefon pazarından çekildi ve Xiaomi, akıllı telefon anahtarının en üst düzey teknik özelliklerini ve uygun fiyatlarla piyasaya sürerek boşluğu doldurma çalışmalarına başlamıştı.

Apple’ı geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu

Canalys Research’e göre Samsung, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 19’luk payla küresel olarak lider akıllı telefon markası olmayı sürdürürken, Xiaomi, 2021’in ikinci çeyreğinde pazar payını yüzde 17’ye çıkarmayı başardı. Apple, yüzde 14 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor. akıllı telefon gönderileri açısından . OPPO ve Vivo, her biri yüzde 10’luk pazar payıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, Xiaomi’nin ortalama satış fiyatının Samsung ve Apple’a kıyasla sırasıyla yaklaşık %40 ve %75 daha ucuz olduğunu söylüyor. Böylece şirket, Mi 11 Ultra gibi üst düzey cihazlarının satışlarını artırmayı başardı .
Bununla birlikte, Xiaomi ‘nin aynı amaca sahip olan OPPO ve Vivo gibi rakiplerinden pozisyonunu korumayı başarıp başaramayacağını göreceğiz – uygun bir fiyat noktasında üst düzey akıllı telefonlar sunacak. Vivo ve OPPO’nun Xiaomi’ye karşı sahip olduğu bir diğer avantaj , pazarlama çabalarına çok fazla sermaye harcamaları.

Canalys raporu, Mi 11 serisi üreticisinin sevkiyatlarını Latin Amerika’da %300, Afrika genelinde %150 ve Batı Avrupa’da %50’den fazla artırmayı başardığını ekliyor.

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