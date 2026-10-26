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Apple’ın dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modelleri için tarih verildi: 28 Ekim

Apple’ın dokunmatik OLED ekranlı yeni MacBook Pro modellerini 28 Ekim Çarşamba günü tanıtacağı iddia edildi. 14 inç ve 16 inç ekran seçenekleriyle gelmesi beklenen dizüstü bilgisayarların daha hafif bir tasarıma, Dynamic Island’a ve daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olacağı belirtiliyor.

Apple’ın dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modelleri için tarih verildi: 28 Ekim
Enes Çırtlık

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, dokunmatik OLED ekranlarla donatılmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini 28 Ekim Çarşamba günü duyurmayı planlıyor. Şirketin yeni bilgisayarları bir basın bülteniyle tanıtması beklenirken, aynı gün Los Angeles’ta Pasifik saatiyle 10.00’da düzenlenecek "Pro and tell" deneyimine davet edilen katılımcıların, duyurunun ardından cihazları büyük olasılıkla yakından inceleme fırsatı bulacağı ifade ediliyor.

Apple’ın dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modelleri için tarih verildi: 28 Ekim 1

YENİ MACBOOK PRO MODELLERİNDE DYNAMİC ISLAND DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Gurman, Power On bülteninde yeni MacBook Pro modellerinin mevcut cihazlara benzer bir tasarıma sahip olacağını ancak daha hafif olacağını yineledi. Yeni modellerde ayrıca ekranın üst kısmındaki çentiğin yerini Dynamic Island’ın alacağı belirtiliyor.

Gurman’ın daha önce aktardığına göre yeni MacBook Pro modelleri, Apple’ın mart ayında piyasaya sürdüğü mevcut M5 Pro ve M5 Max çiplerinden güç alacak.

OLED ekrana geçişin ise fiyatlara yansıması bekleniyor. ABD'de mini-LED ekranlı, M5 Pro ve M5 Max çipli mevcut MacBook Pro modellerinin başlangıç fiyatları 14 inç için 2.499 dolar, 16 inç için ise 2.999 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni OLED ekranlı modellerin başlangıç fiyatlarının mevcut modellere kıyasla 500 dolara kadar daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Apple’ın dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modelleri için tarih verildi: 28 Ekim 2

MACOS GOLDEN GATE İLE DOKUNMATİK KULLANIM NASIL OLACAK?

macOS Golden Gate'in dokunmatik giriş için "dinamik bir arayüz" sunacağı söyleniyor.

Gurman'ın açıklamasına göre işletim sistemi, kullanıcının önceki etkileşimlerini dikkate alarak ekranı dokunarak mı yoksa trackpad üzerinden mi kullandığına bağlı olarak farklı kontroller gösterecek.

Gurman'a göre ekrandaki bir düğmeye dokunulduğunda kullanıcının parmağının çevresinde bir menü açılabilecek. Ayrıca Dock ve Menü Çubuğu da dokunmatik kullanım için optimize edilmiş.

Gurman, Apple'ın dokunmatik ekranı klavye ve trackpad'in yanında, kullanıcıların uygun olduğunda kullanabilecekleri ek bir giriş yöntemi olarak konumlandıracağını belirtiyor.

Öte yandan Gurman'a göre mini-LED ekranlı mevcut MacBook Pro modelleri şimdilik Apple'ın ürün yelpazesinde kalmaya devam edecek, ancak ilerleyen dönemde satıştan kaldırılacak.

Kaynak: MacRumors

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