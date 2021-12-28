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Apple, iPhone 14 ile büyük bir değişime gidecek

28.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 ile birlikte çentiğini bir tık küçülten Apple iPhone 14 ile tarihi yeniden yazacak.

Apple, iPhone 14 ile büyük bir değişime gidecek

Sızdırılan bilgilere göre Apple FaceID sistemini bir şekilde ekran altına entegre edecek ve tam ekran tasarımına geçiş yapacak. Peki ama bunun için erken değil mi? Yani mevcut teknoloji bunun için ne kadar yeterli?

iPhone 13’ün satışa sunulmasının ardından gözler iPhone 14’e çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın iPhone 14 ile yanı bir tasarım çizgisine geçiş yapacağı sızdırılmıştı. Şimdi de benzer raporların ortaya çıkması akıllara “acaba” sorusunu getirdi.
Söz konusu Apple’dan farklı bir firma olsa kafalarda bu kadar fazla soru işareti olmazdı. Yani yeni bir tasarıma geçilecek olması, o kadar da uzak bir fikir gibi durmazdı. Lakin söz konusu Apple olduğunda insanların kafasına türlü türlü sorular geliyor.

Yıllardan beri aynı çentik tasarımında ısrar eden Apple’ın çentiği küçülttükten sonra, tam ekran tasarımına geçiş yapması pek de olası gelmiyor. Fakat yine de sızdırılan raporlarda Apple’ın FaceID’yi kaldıracağı ve touchID’ye geri dönüş yapacağı iddia ediliyor. Böylece yeni iPhone modeli de çentik yerine delikli ekran tasarımıyla gelecek. Tabi ki bunun bir söylentiden ibaret olduğunu şimdilik unutmamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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