Apple iPhone için yepyeni bir özellik düşünüyor

Marka, iPhone 12‘de pek çok iyileştirme sağlayan güncellemeler yaptı. Ancak, Apple’ın gelecek yeni iPhone modeller için farklı bir planı var: bir ekran içi parmak izi tarayıcısı.

KORONAVİRÜS APPLE'IN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Apple, parmak izi tarayıcılarla ilgili ilginç bir geçmişe sahip. 2013 yılında iPhone 5S ile teknolojiyi yaygınlaştıran ilk firmalardan biri iken, 2017 yılında iPhone X’i piyasaya sürdüğünde diğer şirketlere göre çok daha erken bu özellikten vazgeçmeye başladı. Şirket, ekran içi parmak izi sensörlerine geçişi umursamıyor gibi görünüyordu. Ancak koronavirüs salgını, markanın teknoloji hakkındaki görüşünü değiştirmiş gibi görünüyor. Gurman’a göre bu özellik Face ID’nin yerini alamaz, ancak dışarı çıktığınızda maske takıyorsanız veya Face ID’nin olması gerektiği kadar iyi çalışmadığını fark ederseniz kimliğinizi doğrulamanın alternatif bir yolu ekran içi parmak izi tarayıcısı olabilir.

Gurman ayrıca Apple’ın katlanabilir ekranları da test ettiğini bildirdi. Ünlü isim şirketin bu teknoloji için henüz sağlam bir planı olmadığını söyleyerek, halka gösterilebilecek bir ürünün yıllar alabileceği konusunda uyardı. Ayrıca marka her katlanabilir iPhone modelinin peşine düşmeye değmeyeceğine de karar verebilir.