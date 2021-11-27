Apple siber casuslara karşı çok sert davranacak

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre İsrail merkezli bu casusluk yazılım şirketi bazı güvenlik açıklarını kırmayı denedi. FORCEDENTRY isimli güvenlik açığı defalarca kırılmaya çalışıldı. Apple kullanıcılarına bir çok kötü amaçlı veri gönderildi.

Bazen Apple kullanıcılarının Pegasus yazılımlara maruz kaldığı ifade ediliyor. Bu tür yazılımlar şirketin söylediğine göre Apple cihazları tarafından geri püskürtülüyor. Şirketin Güvenlik Mühendisliği ve Mimarisi Bölümü Başkanı olan Ivan Krstic attıkları adımın son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Apple tarafından casusluk şirketlerinin mahkemeye verilmesi son derece açık bir mesaj.

Apple siber casuslara karşı kesinlikle affedici davranmayacak. Bu tür casusluk faaliyetlerinin kesinlikle affedilemez olduğunu düşünen şirket konunun takipçisi olacak.

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