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Apple siber casuslara karşı çok sert davranacak

27.11.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple siber casuslara karşı bazı yeni önlemler alıyor. Bu önlemlerden birisi de mahkemeye başvurmak oldu. Hatırlayacağınız üzere NSO Group isimli bir şirket tarafından casus yazılım geliştirilmişti. Bu casus yazılımlar 50 binden fazla telefon numarasını dinlemeye aldı. Yaşanan gelişmeler siber dünyada adeta devasa bir tartışma yarattı. Apple ise buna karşı tavrını korumaya devam ediyor. Şirket Pegasus yazılımı olarak bilinen bu yazılım ile ilgili son derece önemli açıklamalara yer verdi.

Apple siber casuslara karşı çok sert davranacak

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre İsrail merkezli bu casusluk yazılım şirketi bazı güvenlik açıklarını kırmayı denedi. FORCEDENTRY isimli güvenlik açığı defalarca kırılmaya çalışıldı. Apple kullanıcılarına bir çok kötü amaçlı veri gönderildi.
Bazen Apple kullanıcılarının Pegasus yazılımlara maruz kaldığı ifade ediliyor. Bu tür yazılımlar şirketin söylediğine göre Apple cihazları tarafından geri püskürtülüyor. Şirketin Güvenlik Mühendisliği ve Mimarisi Bölümü Başkanı olan Ivan Krstic attıkları adımın son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Apple tarafından casusluk şirketlerinin mahkemeye verilmesi son derece açık bir mesaj.

Apple siber casuslara karşı kesinlikle affedici davranmayacak. Bu tür casusluk faaliyetlerinin kesinlikle affedilemez olduğunu düşünen şirket konunun takipçisi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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