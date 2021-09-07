‘Aquaman 2’ filminin sevilen oyuncusu Jason Momoa, sevenlerini heyecanlandırdı! Kostümüyle paylaştı

2022 yılında ikinci filmiyle izleyici karşısına çıkması planlanan DC Sinematik Evreni’nin ticari açıdan en başarılı filmi olmayı başaran Aquaman 2’nin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi James Wan oturacak. Senaryoda ise yine David Leslie Johnson - McGoldrick’in imzası olacak. Başrolünü Jason Momoa’nın üstlendiği filmden yıldız oyunca paylaşım yaptı.

“YENİ AKSİYON”

Merakla beklenen Aquaman 2 filmine ait kostümünü ilk kez seyircilerinin beğenisine sunan oyuncu paylaşımına, “İkinci round. Yeni takım elbise. Daha fazla aksiyon” notunu ekledi. Filmin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.



