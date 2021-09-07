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‘Aquaman 2’ filminin sevilen oyuncusu Jason Momoa, sevenlerini heyecanlandırdı! Kostümüyle paylaştı

07.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Jason Momoa'nın üstlendiği ve gişede beklentilerin üzerinde bir hasılat elde eden Aquaman filmi, serinin devamı niteliğinde yeni yapımıyla sinema seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amber Head ve Johnny Deep’in çalkantılı boşanma davası sürecinde gündeme gelen filmden ilk kare paylaşıldı.

‘Aquaman 2’ filminin sevilen oyuncusu Jason Momoa, sevenlerini heyecanlandırdı! Kostümüyle paylaştı

2022 yılında ikinci filmiyle izleyici karşısına çıkması planlanan DC Sinematik Evreni’nin ticari açıdan en başarılı filmi olmayı başaran Aquaman 2’nin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi James Wan oturacak. Senaryoda ise yine David Leslie Johnson - McGoldrick’in imzası olacak. Başrolünü Jason Momoa’nın üstlendiği filmden yıldız oyunca paylaşım yaptı.

“YENİ AKSİYON”

kostüm

Merakla beklenen Aquaman 2 filmine ait kostümünü ilk kez seyircilerinin beğenisine sunan oyuncu paylaşımına, “İkinci round. Yeni takım elbise. Daha fazla aksiyon” notunu ekledi. Filmin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Johnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladıJohnny Deep ile olan davasıyla gündeme gelen Amber Heard, yeni filmi Aquaman 2 için çalışmalara başladı


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