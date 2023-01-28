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  4. Araba anahtarı gözünün birkaç santimetre altına saplandı! “Neredeyse kör olacaktım”

Araba anahtarı gözünün birkaç santimetre altına saplandı! “Neredeyse kör olacaktım”

28.01.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan Renee Lariviere yaşadığı korkunç kazayla herkesi korkuttu. 24 yaşındaki kadın bir arkadaşının araba anahtarını kendisine doğru fırlatması üzerine büyük bir kabus yaşadı. Lariviere anahtarı tutamayınca geri sekti ve bir anda sol gözünün alt kısmına saplandı. Olayın ardından Lariviere ve arkadaşı büyük bir korkuyla hastanenin yolunu tuttu.

Araba anahtarı gözünün birkaç santimetre altına saplandı! “Neredeyse kör olacaktım”

Kanada’nın Ontario kentinde yaşayan iki arkadaş arasındaki şakalaşma korkunç bir kazayla sonuçlandı. 24 yaşındaki Renee Lariviere isimli bir kadın arkadaşıyla akşam yemeğine gitmek için harekete geçtiği sırada arba anahtarının uzakta olduğunu söyledi. Arkadaşına araba anahtarını vermesini söyleyen Lariviere için kabus başladı. Arkadaşının attığı araba anahtarı Lariviere gözünün alt kısmına saplandı.

BÜYÜK BİR PANİKLE HASTANEYE GİTTİLER

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Ilk başta ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Lariviere, “Baskı hissettim. Yüzüme bir darbe almış gibiydim. Arkadaşım bana baktı ve ‘Aman Tanrım kıpırdama’ dedi. Paniğe kapılmaya başladı. Sanırım adrenalin pompalanıyor, bu yüzden hemen hissetmiyorsunuz. Aslında ona inanmadım, bu yüzden banyoya gittim ve aynada kendime baktım. Gördüğüm şey karşısında korktum. Neredeyse kör olacaktım” dedi.

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Lariviere hastaneye gittiğinde CT taraması yapıldı. Anahtarı çıkartmak ve yarayı dikmek için plastik cerrah çağrıldı. Doktorların büyük bir şaşkınlık kendisini tedavi ettiğini dile getiren Lariviere, “Farklı departmanlardan doktorlar inanmadıkları için beni görmeye geldiler. Hatta bir doktor öğrencilerine göstermek için fotoğrafımı çekti. Her şeyin olabileceğini onlara göstermek istediğini söyledi” diye konuştu.

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Kanada araba anahtarı

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