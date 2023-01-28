Kendi kendisine cenaze töreni düzenlendi! Bir anda karşılarına çıkınca herkes şaşırdı... “Kimin yas tutacağını görmek istedim”

60 yaşındaki kıdemli cenaze yöneticisi Baltazar Lemos, yalnızca iki yas tutan kişinin olduğu bir töreni yürütmenin üzüntüsünden sonra kendisi için bir cenaze töreni düzenlemeye karar verdi. Ayrıntılı bir şekilde planlama yaptı. İlk olarak Facebook’ta Sao Poulo hastanesinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ardından ise ertesi gün sosyal medyadan öldüğünü duyurdu. Son olarak Facebook paylaşımında cenaze töreninin detaylarını paylaştı.

“BÜYÜK BİR HEYECANLA BEKLEDİM”

Cenaze töreninin günü gelip çattığında ise Lemos gelenleri uzun bir süre boyunca uzaktan takip etti. Cenazedeki yoğun kalabalığı ve çelenkleri gören Lemos, sahneye çıkarak kendisini sevenleri selamladı.

Cenaze törenine katılanların büyük bir bölümü ölüm hakkında yapılan şakadan dolayı Lemos’a sinirlendi. Kendi cenazesini görmek istediğini dile getiren Lemos ise, “Büyük bir heyecanla bekledim. Son iki yılda 889 veda töreni yaptım ve bazı törenlerde iki kişi, bazılarında ise 500 kişi vardı.Benimkinde neler olacağını bilmek istedim. Kimin yas tutacağını görmek istedim” dedi.