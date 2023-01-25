Okuldan evine dönerken tarlada sıkıştırdılar! 13 yaşındaki çocuğu okul arkadaşları tekme tokat dövdü

İskoçya’da iki öğrencinin başka bir arkadaşlarına saldırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu görüntülerde 13 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuk evine dönmek isterken yürüdüğü yolda 13 yaşlarındaki iki öğrenciyle karşılaştı. Sözlü bir şekilde başlayan tartışma bir anda şiddetli bir kavgaya dönüştü. Düştüğü yerden kalkmaya çalışırken kafasına tekme ve yumruk darbeleri alan çocuk yerel bir hastaneye kaldırılırken ailesi zorbalığa karşı isyan etti.

“NEREDEYSE ÖLDÜRÜLECEKTİ”

Daily Recor’a konuşan çocuğun dayısı, “Yeğenim sokak ortasında korkunç bir saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar için sert cezalar bekliyoruz. Neredeyse öldürecekti. Çocuklar okulda disiplin olmadığı için isyan çıkartıyorlar. Kız kardeşim durumu okuldaki yetkililere bildirdi.” dedi. 13 yaşındaki lise öğrencisinin yaşadığı travmanın sonrasında okula gitmek istemediği söylenirken saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldı.