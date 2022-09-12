Araba eş anlamlısı nedir? Araba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılış olarak farklı fakat anlam olarak aynı ya da benzer olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandılır. Eş anlamlılık, dilin zaman içinde farklı ögelerden etkilenmesi ya da farklı ögeleri etkilemesi sonucu ortaya çıkar. Bu değişimin sonucunda dile yeni kelimeler eklenmiştir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda kullandığımız bu kelimeler de zaman içinde dilimize yerleşmiştir. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler Türkçede sıklıkla karşımıza çıkar. Dilin anlam bakımından genişliğini anlamak açısından da önemlidir.

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerini tutarlar. Çoğu zaman anlamda daralma ya da bozulma meydana gelmez. Ancak bazen tam olarak aynı anlama gelmeyebilirler. Bu nedenle mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir. Bu tür kelimelerden biri de araba kelimesidir. Buna göre araba eş anlamlısı nedir?

Araba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Araba kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde de "araba" şekliyle kullanılıyordu. Türk Dil Kurumu (TDK) "tekerlekli, motorlu olan veya olmayan her türlü kara taşıtı ve bu taşıtın alacağı miktarda olan şeyler"i tanımlamak için araba kelimesini kullanmıştır.

Araba kelimesi birden fazla eş anlamı bulunan kelimelerden biridir. Buna göre arabanın eş anlamlısı şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

Otomobil

Vasıta

Taşıt

Arabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Araba kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

Yerli otomobil TOGG ile ilgili çalışmalar Gebze’de yer alan Batarya Geliştirme Merkezi’nde son hız devam ediyor.

Yola çıkar çıkmaz bulduğu ilk vasıtayla hastaneye gitti.

Yol düzenleme çalışmasından dolayı yolu taşıt trafiğine kapatmışlar.

Kaybettiğimiz yolu köye doğru çıkan taşıt izlerini takip ederek sonunda bulmuştuk.



