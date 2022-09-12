EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Araba eş anlamlısı nedir? Araba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Araba eş anlamlısı nedir? Araba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar boyunca süregelen kültürel etkileşimler dilin ve kelimelerin kullanımında çeşitli değişiklikler meydana getirmiştir. Eş anlamlılık da bu etkileşim sonucunda oluşmuştur. Her dilde olduğu gibi eş anlamlı kelimeler de Türkçede sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki, araba kelimesinin eş anlamı nedir?

Araba eş anlamlısı nedir? Araba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılış olarak farklı fakat anlam olarak aynı ya da benzer olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandılır. Eş anlamlılık, dilin zaman içinde farklı ögelerden etkilenmesi ya da farklı ögeleri etkilemesi sonucu ortaya çıkar. Bu değişimin sonucunda dile yeni kelimeler eklenmiştir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda kullandığımız bu kelimeler de zaman içinde dilimize yerleşmiştir. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler Türkçede sıklıkla karşımıza çıkar. Dilin anlam bakımından genişliğini anlamak açısından da önemlidir.

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerini tutarlar. Çoğu zaman anlamda daralma ya da bozulma meydana gelmez. Ancak bazen tam olarak aynı anlama gelmeyebilirler. Bu nedenle mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir. Bu tür kelimelerden biri de araba kelimesidir. Buna göre araba eş anlamlısı nedir?

Cins eş anlamlısı nedir? Cins kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerCins eş anlamlısı nedir? Cins kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Araba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Araba kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Orta Türkçe döneminde de "araba" şekliyle kullanılıyordu. Türk Dil Kurumu (TDK) "tekerlekli, motorlu olan veya olmayan her türlü kara taşıtı ve bu taşıtın alacağı miktarda olan şeyler"i tanımlamak için araba kelimesini kullanmıştır.

Araba kelimesi birden fazla eş anlamı bulunan kelimelerden biridir. Buna göre arabanın eş anlamlısı şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • Otomobil
  • Vasıta
  • Taşıt
İlave eş anlamlısı nedir? İlave kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİlave eş anlamlısı nedir? İlave kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Araba kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yerli otomobil TOGG ile ilgili çalışmalar Gebze’de yer alan Batarya Geliştirme Merkezi’nde son hız devam ediyor.
  • Yola çıkar çıkmaz bulduğu ilk vasıtayla hastaneye gitti.
  • Yol düzenleme çalışmasından dolayı yolu taşıt trafiğine kapatmışlar.
  • Kaybettiğimiz yolu köye doğru çıkan taşıt izlerini takip ederek sonunda bulmuştuk.
Harita eş anlamlısı nedir? Haritanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHarita eş anlamlısı nedir? Haritanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert eş anlamlısı nedir?
2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?2022 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 sorgulama ekranı!YÖKDİL/2 sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı!

Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı!

İlginizi Çekebilir

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.