Arabasını doludan korumak için bedenini kullandı! Sosyal medyada eğlenceli anlar yaşattı

Arabaları çoğu kişinin çocuğu gibidir. Onlara düzenli olarak bakım yaptırırlar ve zarar görmemesi için ise her türlü önemi alırlar. Özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde araba sahipleri âdeta bir kahramana dönüşerek onları kurtarmak isterler.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise araba tutkusunun ulaşabileceği en son boyutları gösterdi. Dolu yağışı sırasında arabasının zarar görmesini engellemek için bedeniyle kaputu korumaya çalışan kişi binlerce beğeni kazandı.



