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Damat yanlış zile basınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı! “Yukarı kata gideceksin”

06.10.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ortaya çıkan bir video kullanıcılara eğlenceli anlar yaşattı. Elinde çiçek ve çikolatasıyla kız istemeye giden damat heyecandan katları karıştırdı. Yanlış dairenin zilini çalan damadın o anları sosyal medyada viral oldu.

Evliliğe ilk adım kız isteme töreninden geçiyor. Kız isteme merasimi sırasında çoğu zaman gelin ve damat heyecanlarını bastıramıyor. Türk geleneklerinin bir parçası olan kız isteme töreninde damat ve ailesi ellerinde çiçek ve çikolatayla gelinin ailesini ziyaret ediyor. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde damadın kız isteme heyecanı komik anlara sahne oldu. Kucağındaki çiçeklerle kız istemeye giden damadın, katları şaşırarak yanlış dairenin zilini çaldığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ÖNCE KAPIDA BEKLEDİ, AÇILDIĞINDA ŞOKE OLDU

Kucağında çiçeğiyle kapının zilini çalan damat ilk olarak kapının açılması için bekledi. İkinci denemesinde ise açılan kapının arkasındaki yaşlı teyzenin sözleri kullanıcıları eğlendirdi. Yaşlı teyzenin uyarısı üzerine damat ve ailesi bir üst kata çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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